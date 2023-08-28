Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві безхатька в Києві. Фото: поліція Києва

У столиці поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві безхатька. Чоловік наніс 21 ножове поранення в груди, живіт та шию потерпілому, після чого замотав тіло у целофан та відтягнув до підвалу сусіднього будинку.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі жахливого вбиства

За даними слідства, страшний інцидент виявили мешканці будинку на вулиці Лариси Руденко. Поліціянти встановили, що до вбиства причетний 62-річний киянин, який мешкає у сусідньому будинку.

Фігурант справи запросив потерпілого до себе додому. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт.

"Порушник накинувся з ножем на гостя та завдав йому ножових поранень", — кажуть поліціянти.

Покарання зловмиснику

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

У поліції також розповіли, що затриманий у 2017 році вчинив аналогічний злочин, проте під час судових засідань у квітні цього року йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві безхатька в Києві. Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві безхатька в Києві. Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві безхатька в Києві. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.

Додамо, жителька Білгород-Дністровського району Одеської області підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Трагедія розгорнулася під час спільного вживання алкоголю, а підозрювана, 23-річна молода жінка, завдала смертельного удару ножем у серце потерпілого.