Правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві безхатька в Києві
У столиці поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві безхатька. Чоловік наніс 21 ножове поранення в груди, живіт та шию потерпілому, після чого замотав тіло у целофан та відтягнув до підвалу сусіднього будинку.
Про це повідомляє поліція Києва.
Деталі жахливого вбиства
За даними слідства, страшний інцидент виявили мешканці будинку на вулиці Лариси Руденко. Поліціянти встановили, що до вбиства причетний 62-річний киянин, який мешкає у сусідньому будинку.
Фігурант справи запросив потерпілого до себе додому. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт.
"Порушник накинувся з ножем на гостя та завдав йому ножових поранень", — кажуть поліціянти.
Покарання зловмиснику
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні умисного вбивства.
Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.
У поліції також розповіли, що затриманий у 2017 році вчинив аналогічний злочин, проте під час судових засідань у квітні цього року йому змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці правоохоронці затримали жінку, яка задушила знайому та закопала її тіло. Очевидці повідомляють, що жахливий інцидент стався через ревнощі.
Додамо, жителька Білгород-Дністровського району Одеської області підозрюється у вбивстві свого співмешканця. Трагедія розгорнулася під час спільного вживання алкоголю, а підозрювана, 23-річна молода жінка, завдала смертельного удару ножем у серце потерпілого.