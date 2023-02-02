ГБР задержало преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание ВСУ

Кадры задержания преступной группы

Сотрудники ДБР и СБУ задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что ГБР совместно с СБУ разоблачили и задержали преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание украинских военных.

В бюро отмечают, что в рамках масштабного расследования надлежащего обеспечения военных всем необходимым ГБР предотвращает попытки отдельных чиновников и предпринимателей нажиться на войне.

"Особое внимание уделяется обеспечению продуктами питания, поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" — продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и т.д.", — говорится в сообщении.

Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, среди прочего поставлявших яйца по завышенным ценам для Минобороны. Отмечается, что дельцы вносили ложные данные о получении воинской частью продуктов в свой состав, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" — вроде бы их употребили солдаты.

В ходе следственных действий правоохранителям удалось задержать преступную группу из пяти человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ.

Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы достигает более 4,6 млн грн.

Напомним, накануне СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн. грн.