ГБР задержало преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание ВСУ

Правоохранители задержали дельцов, продававших продукты питания для ВСУ по завышенным ценам
Сотрудники ДБР и СБУ задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти пяти миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
-
Рэпершу alyona alyona прооперировали: какое состояние здоровья у артистки
-
Кровавый теракт в пакистанской мечети: стали известны новые подробности о взрывнике
-
Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана
-
Специалисты объяснили, как говорить с детьми о войне
-
Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка
-
Мадридский "Реал" определился с главной трансферной целью на лето-2023: пригласят звезду ЧМ-2022
-
Скандал на Одесской железной дороге: в регионе украли сотни тонн дизтоплива
-
Финны не хотят ждать Швецию и требуют скорейшего вступления страны в НАТО
-
Обстрел Краматорска: ранения получили шесть человек
-
Первая леди США Джилл Байден стала одной из ведущих премии "Грэмми": кто присоединится к ней
Подробности
Отмечается, что ГБР совместно с СБУ разоблачили и задержали преступную группу, присвоившую средства, выделенные на питание украинских военных.
В бюро отмечают, что в рамках масштабного расследования надлежащего обеспечения военных всем необходимым ГБР предотвращает попытки отдельных чиновников и предпринимателей нажиться на войне.
"Особое внимание уделяется обеспечению продуктами питания, поскольку здесь, по мнению воров, проще всего "спрятать концы в воду" — продукты можно "списать", "съесть на бумаге" и т.д.", — говорится в сообщении.
Одним из таких эпизодов является деятельность фирм, среди прочего поставлявших яйца по завышенным ценам для Минобороны. Отмечается, что дельцы вносили ложные данные о получении воинской частью продуктов в свой состав, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" — вроде бы их употребили солдаты.
В ходе следственных действий правоохранителям удалось задержать преступную группу из пяти человек, в состав которой входили представители предприятий-поставщиков и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ.
Сумма установленного ущерба государству от деятельности этой группы достигает более 4,6 млн грн.
Напомним, накануне СБУ пришла с обыском к бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины. Его подозревают в растрате 100 млн. грн.