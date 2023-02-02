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Правоохоронці затримали осіб, які продавали продукти харчування для ЗСУ за завищеними цінами

2 лютого 2023 15:00
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ДБР затримало злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування ЗСУ
Кадри затримання злочинної групи
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Працівники ДБР та СБУ затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військовослужбовців. Зазначається, що ділки причетні до розкрадань майже п'яти млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Деталі

Зазначається, що ДБР спільно з СБУ викрили та затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військових.

У бюро зазначають, що в межах масштабного розслідування належного забезпечення військових усім необхідним ДБР запобігає спробам окремих чиновників та підприємців нажитися на війні.

"Особлива увага приділяється забезпеченню продуктами харчування, оскільки тут, на думку злодіїв, найпростіше "сховати кінці в воду" — продукти можна "списати", "з’їсти на папері" тощо", — йдеться у повідомленні.

Одним з таких епізодів є діяльність фірм, які серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. Зазначається, що ділки вносили неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" — начебто їх спожили солдати.

В ході слідчих дій, правоохоронцям вдалося затримати злочинну групу з п'яти осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ.

Наразі, сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи сягає понад 4,6 млн грн.

Нагадаємо, напередодні СБУ прийшла з обшуком до колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його підозрюють у розтраті 100 млн грн.

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