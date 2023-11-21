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Правоохранители разоблачили женщину, которая девять месяцев получала пенсию после смерти матери

21 ноября 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранители разоблачили женщину, которая девять месяцев получала пенсию после смерти матери
Деньги в руках человека. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тернопольской области разоблачили уроженку Донецкой области, получавшую пенсию матери после ее смерти. Деньгами она пользовалась девять месяцев.

Об этом сообщает ГУ НП в Тернопольской области.

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Пенсия после смерти

"Как выяснилось, мать жительницы Донецкой области проживала в доме престарелых в городе Горловка Донецкой области и умерла еще в декабре 2021 года. О смерти матери 50-летняя дочь знала, но не обратилась в соответствующие органы и не проинформировала об этом. Соответственно, социальные начисления осуществлялись и она этим пользовалась", — говорится в сообщении.

В течение девяти месяцев женщина ежемесячно снимала пенсионные выплаты покойной матери. Сначала она делала это в Угледаре Донецкой области, а затем, переселившись в Тернопольскую область, продолжала в Зборове. Сумма нанесенного ущерба — более 53 тысяч гривен.

Правоохранители внесли сведения по данному факту в единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который восемь раз обокрал местные магазины. По сообщениям, он неоднократно был судим.

Также мы писали, что в городе Глобино Полтавской области местный житель нашел на свалке живого младенца. Полиция установила личность матери новорожденного ребенка.

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