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Правоохоронці викрили жінку, яка дев'ять місяців отримувала пенсію після смерті матері

21 листопада 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці викрили жінку, яка дев'ять місяців отримувала пенсію після смерті матері
Гроші в руках людини. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області викрили уродженку Донецької області, яка отримувала пенсію матері після її смерті. Грошима вона користувалася протягом дев'яти місяців.

Про це повідомляє ГУ НП в Тернопільській області.

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"Як з’ясувалося, матір донеччанки проживала у будинку для літніх людей у місті Горлівка Донецької області і померла ще у грудні 2021 року. Про смерть матері 50-річна донька знала, але не звернулася до відповідних органів і не поінформувала про це. Відповідно, соціальні нарахування здійснювалися і донеччанка цим користалася", — йдеться у повідомленні.

Протягом дев'яти місяців жінка щомісяця знімала пенсійні виплати покійної матері. Спочатку вона робила це у Вугледарі Донецької області, а потім, переселившись у Тернопільську область, продовжувала у Зборові. Сума завданих збитків — понад 53 тисячі гривень.

Правоохоронці внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який вісім разів обікрав місцеві магазини. За повідомленнями, він неодноразово був судимий.

Також ми писали, що у місті Глобине на Полтавщині місцевий мешканець знайшов на смітнику живе немовля. Поліція встановила особу матері новонародженої дитини.

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