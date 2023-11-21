Правоохоронці викрили жінку, яка дев'ять місяців отримувала пенсію після смерті матері

Гроші в руках людини. Фото: Новини.LIVE

У Тернопільській області викрили уродженку Донецької області, яка отримувала пенсію матері після її смерті. Грошима вона користувалася протягом дев'яти місяців.

Про це повідомляє ГУ НП в Тернопільській області.

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Пенсія після смерті

"Як з’ясувалося, матір донеччанки проживала у будинку для літніх людей у місті Горлівка Донецької області і померла ще у грудні 2021 року. Про смерть матері 50-річна донька знала, але не звернулася до відповідних органів і не поінформувала про це. Відповідно, соціальні нарахування здійснювалися і донеччанка цим користалася", — йдеться у повідомленні.

Протягом дев'яти місяців жінка щомісяця знімала пенсійні виплати покійної матері. Спочатку вона робила це у Вугледарі Донецької області, а потім, переселившись у Тернопільську область, продовжувала у Зборові. Сума завданих збитків — понад 53 тисячі гривень.

Правоохоронці внесли відомості за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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