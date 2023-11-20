Поліція знайшла жінку, яка викинула дитину на смітник у Полтавській області

Немовля. Ілюстративне фото. Фото: google.com

У місті Глобине на Полтавщині місцевий мешканець знайшов на смітнику живе немовля. Поліція встановила особу матері новонародженої дитини.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Полтавській області.

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"Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено 32-річній мешканці міста Глобине", — повідомила поліція Полтавської області.

Жінці інкримінують ч. 2 ст. 15 ст. 117 ККУ "Замах на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини". Їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Смітник, де знайшли немовля. Фото: Нацполіція.

Що сталося з немовлям

19 листопада близько 13:00 живе немовля на смітнику знайшов чоловік — мешканець міста Глобине. Він одразу повідомив про це Кременчуцьке райуправління поліції.

"Дитину у стані середньої тяжкості ушпиталили до Перинатального центру Кременчука. Немовля перебуває під наглядом лікарів", — повідомила поліція області.

Нагадаємо, окупанти завдали удару по житловому сектору Херсона, внаслідок чого постраждала 3-річна дівчинка. Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, у якому стані дитина.