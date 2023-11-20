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Полиция нашла женщину, которая выбросила ребенка на мусорку в Полтавской области

20 ноября 2023 20:18
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Полиция нашла женщину, которая выбросила ребенка на мусорку в Полтавской области
Младенец. Иллюстративная фотография. Фото: google.com
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В городе Глобино Полтавской области местный житель нашел на мусорнике живого младенца. Полиция установила личность матери новорожденного ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

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"О подозрении в совершении уголовного правонарушения сообщено 32-летней жительнице города Глобино", — сообщила полиция Полтавской области.

Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 15 в. 117 УК "Покушение на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

свалка Глобино
Мусорник, где нашли младенца. Фото: Нацполиция.

Что произошло с младенцем

19 ноября около 13:00 живой младенец на помойке нашел мужчина — житель города Глобино. Он сразу сообщил об этом Кременчугскому райуправлению полиции.

"Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в Перинатальный центр Кременчуга. Младенец находится под наблюдением врачей", — сообщила полиция области.

Напомним, оккупанты нанесли удар по жилому сектору Херсона, в результате чего пострадала 3-летняя девочка. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, в каком состоянии ребенок.

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