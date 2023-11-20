Полиция нашла женщину, которая выбросила ребенка на мусорку в Полтавской области
В городе Глобино Полтавской области местный житель нашел на мусорнике живого младенца. Полиция установила личность матери новорожденного ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.
Кем оказалась мать выброшенного на свалку младенца
"О подозрении в совершении уголовного правонарушения сообщено 32-летней жительнице города Глобино", — сообщила полиция Полтавской области.
Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 15 в. 117 УК "Покушение на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка". Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
Что произошло с младенцем
19 ноября около 13:00 живой младенец на помойке нашел мужчина — житель города Глобино. Он сразу сообщил об этом Кременчугскому райуправлению полиции.
"Ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали в Перинатальный центр Кременчуга. Младенец находится под наблюдением врачей", — сообщила полиция области.
Напомним, оккупанты нанесли удар по жилому сектору Херсона, в результате чего пострадала 3-летняя девочка. Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, в каком состоянии ребенок.
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