Правоохранители разоблачили депутата Миргородского горсовета на получении взятки
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе со Службой безопасности Украины разоблачили депутата Миргородского горсовета, члена земельной комиссии, на получении неправомерной выгоды. Местный фермер давал ему взятку в размере 66,7 тыс. дол.
Об этом сообщает НАБУ.
Получение взятки депутатом Миргородского горсовета
За 66,7 тыс. дол. чиновник обещал "помочь" с продлением срока аренды земельных участков, которые фермер уже обрабатывал, и получением в аренду новых.
"Он должен был лично проголосовать за принятие "нужного" решения на земельной комиссии и сессии городского совета, а также обеспечить достаточное количество голосов за принятие такого решения", — говорится в сообщении.
Депутата Миргородского горсовета разоблачили в момент передачи денежных средств. Правоохранители сразу задержали его. В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.
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Добавим, в Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.
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