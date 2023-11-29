Правоохранители разоблачили депутата Миргородского горсовета на получении взятки

Правоохранители и задержанный депутат Миргородского горсовета. Фото: t.me/nab_ukraine

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе со Службой безопасности Украины разоблачили депутата Миргородского горсовета, члена земельной комиссии, на получении неправомерной выгоды. Местный фермер давал ему взятку в размере 66,7 тыс. дол.

Об этом сообщает НАБУ.

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За 66,7 тыс. дол. чиновник обещал "помочь" с продлением срока аренды земельных участков, которые фермер уже обрабатывал, и получением в аренду новых.

Деньги, которые хотел получить чиновник. Фото: НАБУ

"Он должен был лично проголосовать за принятие "нужного" решения на земельной комиссии и сессии городского совета, а также обеспечить достаточное количество голосов за принятие такого решения", — говорится в сообщении.

Депутата Миргородского горсовета разоблачили в момент передачи денежных средств. Правоохранители сразу задержали его. В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, на бывшего подчиненного народного депутата Николая Тищенко за раз оформили четыре дорогих объекта недвижимости. В общей сложности речь идет о сумме на один миллион долларов.

Также мы писали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос бывшего директора Одесского припортового завода. Николая Парсентьева подозревают в присвоении средств предприятия.

Добавим, в Киевской области сельский голова подозревается в растрате почти 700 тысяч гривен. Он приобрел транспортное средство якобы для нужд подразделения территориальной обороны.