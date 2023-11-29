Правоохоронці викрили депутата Миргородської міськради на одержанні хабаря

Правоохоронці та затриманий депутат Миргородської міськради. Фото: t.me/nab_ukraine

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом зі Службою безпеки України викрили депутата Миргородської міськради, члена земельної комісії, на одержанні неправомірної вигоди. Місцевий фермер давав йому хабар у розмірі 66,7 тис. дол.

Про це повідомляє НАБУ.

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За 66,7 тис. дол. посадовець обіцяв "допомогти" із продовженням строку оренди земельних ділянок, які фермер вже обробляв, та отриманням в оренду нових.

Гроші, які хотів отримати посадовець. Фото: НАБУ

"Він мав особисто проголосувати за прийняття "потрібного" рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів за прийняття такого рішення", — йдеться у повідомленні.

Депутата Миргородської міськради викрили у момент передачі грошових коштів. Правоохоронці відразу затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на колишнього підлеглого народного депутата Миколи Тищенка за раз оформили чотири дорогі об’єкти нерухомості. Загалом йдеться про суму на один мільйон доларів.

Також ми писали, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викликало на допит колишнього директора Одеського припортового заводу. Миколу Парсентьєва підозрюють у привласненні коштів підприємства.

Додамо, у Київській області сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень. Він придбав транспортний засіб нібито для потреб підрозділу територіальної оборони.