Правоохранители расследуют 2 тыс. дел против коллаборантов в Херсонской области

СБУ задерживает агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Фото: СБУ

Заместитель руководителя Херсонской областной прокуратуры Александр Михалик заявил, что правоохранители расследуют около двух тысяч уголовных производств в области по фактам коллаборационной деятельности. Вынесены приговоры около 80 лицам на освобожденных территориях.

Об этом Михалик рассказал на пресс-конференции в Херсонской ОВА.

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Что известно

"Правоохранительными органами расследуется около двух тысяч уголовных производств по факту коллаборационной деятельности. Всего сообщено о подозрении 313 лицам. 152 уголовных производства в отношении 162 человек направлены в суд для рассмотрения по существу. На сегодняшний день имеем уже определенные реальные приговоры, касающиеся освобожденных территорий — это приблизительно 80 лиц", — отметил заместитель руководителя облпрокуратуры.

Он заявил, что среди лиц, получивших приговоры, есть представители разных профессиональных сфер, в том числе депутаты и обычные работники.

Напомним, что глава крымской оккупационной "администрации" Сергей Аксенов боится, что российская армия не сможет противостоять контрнаступлению ВСУ. Поэтому он создал несколько казацких подразделений для охраны своей власти в Крыму.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.

Добавим, что ДБР направило в суд дело о подготовке теракта на Кураховской ТЭС. Подозреваемый в этом преступлении может получить пожизненное лишение свободы.