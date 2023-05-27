Правоохоронці розслідують 2 тис. справ проти колаборантів на Херсонщині

СБУ затримує агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Фото: СБУ

Заступник керівника Херсонської обласної прокуратури Олександр Михалік заявив, що правоохоронці розслідують близько двох тисяч кримінальних проваджень в області за фактами колабораційної діяльності. Наразі винесено вироки близько 80 особам на звільнених територіях.

Про це Михалік розповів на пресконференції в Херсонській ОВА.

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Що відомо

"Правоохоронними органами розслідується близько двох тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності. Загалом повідомлено про підозру 313 особам. 152 кримінальні провадження стосовно 162 осіб направлені до суду для розгляду по суті. На сьогодні маємо вже певні реальні вироки, стосовно звільнених територій — це близько 80 осіб", — зазначив заступник керівника облпрокуратури.

Він зазначив, що серед осіб, які отримали вироки, наявні представники різних професійних сфер, зокрема депутати й звичайні працівники.

Нагадаємо, що голова кримської окупаційної "адміністрації" Сергій Аксьонов боїться, що російська армія не зможе протистояти контрнаступу ЗСУ. Тому він створив кілька "козацьких" підрозділів для охорони своєї влади у Криму.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.

Додамо, що ДБР відправило до суду справу про підготовку теракту на Курахівській ТЕС. Підозрюваний у цьому злочині може отримав довічне позбавлення волі.