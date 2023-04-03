Правоохранители сообщили о подозрении блогеру-миллионнику, который оправдывает агрессию рф

Блогер Юрий Подоляк

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры гражданину Украины, который до полномасштабного вторжения выехал в рф, сообщено о подозрении. Его обвиняют в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, фигурант, являясь известным блогером и журналистом в рф с несколькомиллионной аудиторией подписчиков, публиковал материалы с антиукраинскими нарративами.

"В своих авторских программах он распространял дискредитирующую информацию об ВСУ, "обосновывал" необходимость изменения конституционного строя и границ территории Украины, "легализовывал" террористические организации "ЛНР/ДНР" и оккупированные государством-агрессором украинские территории", — говорится в сообщении.

Блогер также предоставлял искаженные комментарии по вооруженным действиям российских оккупантов в прошлом году в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и в Мариуполе.

Заключение экспертизы подтверждает противоправность этих публичных высказываний. Они были направлены в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, экономической и информационной безопасности Украины в условиях военного положения.

Мужчине сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила попытки спецслужб рф дестабилизировать внутриполитическую обстановку на западе страны. На Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который по указанию противника искусственно разжигал антисемитские настроения в регионе.

Также мы писали, что СБУ в Краматорске задержала и отправила за решетку очередную коллаборантку. Женщина сообщала россиянам места расположения общежитий и больниц, по ним оккупанты планировали нанести ракетные удары.