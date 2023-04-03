Правоохоронці повідомили про підозру блогеру-мільйоннику, який виправдовує агресію рф

Блогер Юрій Подоляк

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури громадянину України, який до повномасштабного вторгнення виїхав до рф, повідомлено про підозру. Його звинувачують у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, фігурант, будучи відомим блогером та журналістом у рф з кількамільйонною аудиторією підписників, публікував матеріали з антиукраїнськими наративами.

"У своїх авторських програмах він поширював дискредитуючу інформацію про ЗСУ, "обґрунтовував" необхідність зміни конституційного ладу та меж території України, "легалізовував" терористичні організації "ЛНР/ДНР" та окуповані державою-агресором українські території", — йдеться у повідомленні.

Блогер також надавав викривлені коментарі щодо збройних дій російських окупантів минулого року у Київській, Харківській, Херсонській областях та в Маріуполі.

Висновком експертизи підтверджено протиправність цих публічних висловлювань. Вони були спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, економічній та інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану.

Чоловіку повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла спробам спецслужб рф дестабілізувати внутрішньополітичну обстановку на заході країни. На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який за вказівкою противника штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Також ми писали, що СБУ у Краматорську затримала та відправила за ґрати чергову колаборантку. Жінка повідомляла росіянам місця розташувань гуртожитків та лікарень, по них окупанти планували завдати ракетних ударів.