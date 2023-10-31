Правоохранители подозревают благотворительную организацию в продаже гуманитарных авто

Грузовик с гуманитарной помощью Фото: Логист.Today

"Благотворительный фонд "Штаб добра" подозревают в продаже автомобилей, которые завезли в Украину как гуманитарную помощь. Волонтеры отрицают нарушение закона, говорят, что правоохранители не разобрались в ситуации.

Об этом сообщили в Слідство.Інфо.

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Продажа гуманитарных авто

По информации из Единого государственного реестра судебных решений в схеме участвовало три человека. Один из мошенников завозил от имени благотворительной организации автомобили из-за границы в Украину, второй обеспечивал документальное оформление автомобилей как гуманитарной помощи и вместе с третьим участником схемы продавал эти автомобили.

В постановлении реестра указывают на автомобиль марки "Mercedes-Benz", модель "Atego", который 11 июля 2023 года от имени "Благотворительного фонда "Штаб добра" зарегистрировали как гуманитарную помощь. Этот автомобиль купило ООО "Антоновский мясокомбинат" и использовало его для перевозки мяса, правоохранители обнаружили этот автомобиль во время обысков в компании.

Благотворительный фонд "Штаб добра"

Согласно информации из аналитической системы YouControl, благотворительная организация "Благотворительный фонд "Штаб добра" появилась в середине 2022 года. Ее основала Марина Липницкая в Белой Церкви Киевской области.

Один из руководителей фонда Вячеслав Ильницкий сообщил, что у подозрений правоохранителей нет оснований и, мол, "это лишь их взгляд на произошедшее".

По словам Ильницкого, согласно всем договорам, фонд передал "Антоновскому мясокомбинату" автомобили без выгоды для себя. Мясокомбинат должен был отремонтировать автомобили и использовать для перевозки гуманитарных грузов, чем он и занимался.

"Машину использовали для отвоза гуманитарной помощи военным. Например, ею возили около десяти тонн тушенки военным из Национальной гвардии Украины, а затем еще "гуманитарку" на Херсонское направление. То есть эти автомобили передали не для того, чтобы предприятие получало выгоду, а чтобы могло помогать военным", — отметил руководитель фонда.

Также Вячеслав Ильницкий добавил, что правоохранители не разобрались до конца в ситуации. Их мотивацию в подозрении он объясняет тем, что волонтерское поле плохо урегулировано законом, из-за чего действия волонтеров можно рассматривать как нарушение закона.

Напомним, сотрудники ДБР разоблачили заместителя директора Карпатского Национального природного парка на организации коррупционной схемы. Он присваивал деньги от туристов, поднимавшихся на Говерлу. За месяц воровали почти один миллион гривен.