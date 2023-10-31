Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Правоохоронці підозрюють благодійну організацію у продажу гуманітарних авто arrow

Правоохоронці підозрюють благодійну організацію у продажу гуманітарних авто

31 жовтня 2023 00:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Правоохоронці підозрюють благодійну організацію у продажу гуманітарних авто
Вантажівка з гуманітарною допомогою Фото: Логіст.Today
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

"Благодійний фонд "Штаб добра" підозрюють в продажі автомобілів, які завезли в Україну як гуманітарну допомогу. Волонтери заперечують порушення закону, натомість кажуть, що правоохоронці не розібрались у ситуації.

Про це повідомили у Слідство.Інфо.

Читайте також:

Продаж гуманітарних авто

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень з у схемі брало участь троє людей. Один з шахраїв завозив від імені благодійної організації автомобілі з-за кордону в Україну, другий забезпечував документальне оформлення автомобілів як гуманітарної допомоги та разом з третім учасником схеми продавав ці авто.

В ухвалі реєстру зазначають про автомобіль марки "Mercedes-Benz", моделі "Atego", який 11 липня 2023 року від імені "Благодійного фонду "Штаб добра" зареєстрували як гуманітарну допомогу. Цей автомобіль купило ТОВ "Антонівський м`ясокомбінат" й використовувало його для перевезення м`яса. Правоохоронці виявили це авто під час обшуків у компанії.

Благодійний фонд "Штаб добра"

Згідно з інформацією з аналітичної системи YouControl, благодійна організація "Благодійний фонд "Штаб добра" з’явилася у середині 2022 року. Її заснувала Марина Ліпницька у Білій Церкві, що на Київщині. 

Один з керівників фонду В’ячеслав Ільницький повідомив, що, підозри правоохоронців не мають підстав і, мовляв, "це лише їх погляд на те, що сталося". 

За словами Ільницького, згідно з усіма договорами, фонд передав "Антонівському м`ясокомбінату" автомобілі без вигоди для себе. М’ясокомбінат мав відремонтувати автівки та використовувати для перевезення гуманітарних вантажів, чим він і займався.

"Машину використовували для відвезення гуманітарної допомоги військовим. Наприклад, нею возили близько десяти тонн тушкованки військовим з Національної гвардії України, а потім ще "гуманітарку" на Херсонський напрямок. Тобто, ці автомобілі передали не для того, щоб підприємство отримувало вигоду, а щоб могло допомагати військовим", — зазначив керівник фонду.

Також В’ячеслав Ільницький додав, що правоохоронці не розібрались до кінця в ситуації. Їх мотивацію у висуванні підозри він пояснює тим, що волонтерське поле погано  врегульоване законом, через що дії волонтерів можна трактувати як порушення закону. 

Нагадаємо, працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнював гроші від туристів, які підіймались на Говерлу. За місяць крали майже один мільйон гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі