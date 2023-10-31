Правоохоронці підозрюють благодійну організацію у продажу гуманітарних авто

Вантажівка з гуманітарною допомогою Фото: Логіст.Today

"Благодійний фонд "Штаб добра" підозрюють в продажі автомобілів, які завезли в Україну як гуманітарну допомогу. Волонтери заперечують порушення закону, натомість кажуть, що правоохоронці не розібрались у ситуації.

Про це повідомили у Слідство.Інфо.

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За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень з у схемі брало участь троє людей. Один з шахраїв завозив від імені благодійної організації автомобілі з-за кордону в Україну, другий забезпечував документальне оформлення автомобілів як гуманітарної допомоги та разом з третім учасником схеми продавав ці авто.

В ухвалі реєстру зазначають про автомобіль марки "Mercedes-Benz", моделі "Atego", який 11 липня 2023 року від імені "Благодійного фонду "Штаб добра" зареєстрували як гуманітарну допомогу. Цей автомобіль купило ТОВ "Антонівський м`ясокомбінат" й використовувало його для перевезення м`яса. Правоохоронці виявили це авто під час обшуків у компанії.

Благодійний фонд "Штаб добра"

Згідно з інформацією з аналітичної системи YouControl, благодійна організація "Благодійний фонд "Штаб добра" з’явилася у середині 2022 року. Її заснувала Марина Ліпницька у Білій Церкві, що на Київщині.

Один з керівників фонду В’ячеслав Ільницький повідомив, що, підозри правоохоронців не мають підстав і, мовляв, "це лише їх погляд на те, що сталося".

За словами Ільницького, згідно з усіма договорами, фонд передав "Антонівському м`ясокомбінату" автомобілі без вигоди для себе. М’ясокомбінат мав відремонтувати автівки та використовувати для перевезення гуманітарних вантажів, чим він і займався.

"Машину використовували для відвезення гуманітарної допомоги військовим. Наприклад, нею возили близько десяти тонн тушкованки військовим з Національної гвардії України, а потім ще "гуманітарку" на Херсонський напрямок. Тобто, ці автомобілі передали не для того, щоб підприємство отримувало вигоду, а щоб могло допомагати військовим", — зазначив керівник фонду.

Також В’ячеслав Ільницький додав, що правоохоронці не розібрались до кінця в ситуації. Їх мотивацію у висуванні підозри він пояснює тим, що волонтерське поле погано врегульоване законом, через що дії волонтерів можна трактувати як порушення закону.

Нагадаємо, працівники ДБР викрили заступника директора Карпатського Національного природного парку на організації корупційної схеми. Він привласнював гроші від туристів, які підіймались на Говерлу. За місяць крали майже один мільйон гривень.