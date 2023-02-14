Правоохранители передали в суд дело в отношении мужчины, представлявшегося СБУ

Правоохранители передали в суд дело в отношении преступника, представлявшегося СБУ
Прокуратура передала в суд дело в отношении дельца из Днепропетровщины, который представлялся СБУ и предлагал за "вознаграждение" обойти санкции. Свои услуги мужчина оценил в 500 тысяч долларов.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
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Что известно
Отмечается, что задержанный, представляясь сотрудником СБУ, обещал за 500 тысяч долларов США решить вопрос о не наложении санкций на предприятие. Для этого делец использовал поддельное удостоверение.
Одним из основателей компании, которой предлагалось избежать санкций, раньше был житель временно оккупированной территории Украины.
"Введя в заблуждение предпринимателей о своих якобы связях в СНБО и СБУ, мужчина пообещал за 500 тысяч долларов США остановить проверку органов государственной власти относительно наличия оснований для применения санкций", — говорится в сообщении.
Известно, что в 2022 году правоохранители задержали мужчину после получения части средств — 250 тысяч долларов США. Выяснилось также, что злоумышленник находится в государственном розыске за совершение умышленного убийства.
В настоящее время преступнику грозит восемь лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества.
Напомним, накануне мы писали, что правоохранители в Днепре разоблачили дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами.