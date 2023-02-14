Правоохоронці передали до суду справу щодо чоловіка, який представлявся СБУ

Зловмисник за 500 тисяч доларів обіцяв допомогу в уникненні санкцій

Прокуратура передала до суду справу щодо ділка з Дніпропетровщини, який представлявся СБУ та пропонував за "винагороду" обійти санкції. Свої послуги чоловік оцінив у 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Що відомо

Зазначається, що затриманий, представляючись співробітником СБУ, обіцяв за 500 тисяч доларів США розв'язати питання щодо ненакладення санкцій на підприємство. Для цього ділок використовував підроблене посвідчення.

Одним із засновників компанії, якій пропонувалось уникнути санкцій, раніше був мешканець тимчасово окупованої території України.

"Ввівши в оману підприємців щодо своїх начебто зв’язків у РНБО та СБУ, чоловік пообіцяв за 500 тисяч доларів США зупинити перевірку органів державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що 2022 року правоохоронці затримали чоловіка після одержання частини коштів — 250 тисяч доларів США. З’ясувалося також, що зловмисник перебуває у державному розшуку за вчинення умисного вбивства.

Наразі злочинцю загрожує вісім років позбавлення волі з подальшою конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що правоохоронці у Дніпрі викрили ділків, які організували наркобізнес з мільйонними доходами.