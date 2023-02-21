За взяточничество судья с Кировоградщины отстранен от работы — детали дела

Требовал взятку в тысячу долларов: судью с Кировоградщины отстранили от работы
Председатель одного из райсудов Кировоградщины отстранен от осуществления правосудия. Мужчина требовал от подсудимых средства за принятие "правильного" решения.
Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Что известно
Так, по данным следствия, должностное лицо требовало от гражданина средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свои "услуги" судья оценил в тысячу долларов.
Высший совет правосудия отстранил мужчину от осуществления правосудия.
"Срок отстранения — до вступления приговора в суд законной силы или закрытия уголовного производства по делу по его обвинению", — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, в составе российской частной военной компании "Редут", который пошел воевать против Украины. Следовательно, суд вынес сотруднику белорусских спецслужб приговор — 10 лет за решеткой.