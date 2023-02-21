За взяточничество судья с Кировоградщины отстранен от работы — детали дела

Судья требовал средства за принятие "правильного" решения

Председатель одного из райсудов Кировоградщины отстранен от осуществления правосудия. Мужчина требовал от подсудимых средства за принятие "правильного" решения.

Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Что известно

Так, по данным следствия, должностное лицо требовало от гражданина средства за влияние на принятие решения другим судьей одного из районных судов Кропивницкого относительно не привлечения лица к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Свои "услуги" судья оценил в тысячу долларов.

Высший совет правосудия отстранил мужчину от осуществления правосудия.

"Срок отстранения — до вступления приговора в суд законной силы или закрытия уголовного производства по делу по его обвинению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, в составе российской частной военной компании "Редут", который пошел воевать против Украины. Следовательно, суд вынес сотруднику белорусских спецслужб приговор — 10 лет за решеткой.