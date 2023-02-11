В Волынской области разоблачили схему незаконного вывоза ценных металлов при содействии таможенников

По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов составляет более 200 тысяч долларов

На Волыни разоблачили схему незаконного вывоза из Украины золота, платины и цветных металлов. Это происходило при содействии чиновников таможни.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, представители субъекта хозяйствования при содействии чиновников таможни пытались незаконно вывезти за границу более 45,5 тонны лома, содержавшего золото, платину и цветные металлы.

По предварительным подсчетам, стоимость драгоценных металлов составляет более 200 тысяч долларов. Суд наложил арест на груз, а также автомобили, которыми его пытались перевезти.

В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни назначен ряд экспертиз.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые злоупотребления на Житомирской таможне. Подозрение объявили почти половине инспекторов, работавших на смене.

Также мы писали, что гражданин Украины пытался вывезти два с половиной миллиона российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказачье".

Добавим, во время проверки международной отправки, которая направлялась из Украины в США, обнаружили запрещенные к вывозу вещи. Из страны пытались увезти артефакты IX-XIV веков.