На Волині викрили схему незаконного вивезення цінних металів за сприяння митників

За попередніми підрахунками, вартість дорогоцінних металів складає понад 200 тисяч доларів

На Волині викрито схему незаконного вивезення з України золота, платини та кольорових металів. Це відбувалося за сприяння посадовців митниці.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, представники суб’єкта господарювання за сприяння посадовців митниці намагалися незаконно вивезти за кордон понад 45,5 тонн брухту, який містив золото, платину та кольорові метали.

За попередніми підрахунками, вартість дорогоцінних металів складає понад 200 тисяч доларів. Суд наклав арешт на вантаж, а також автомобілі, якими його намагалися перевезти.

У кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовцями митниці призначено низку експертиз.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України (СБУ) викрила нові зловживання на Житомирській митниці. Підозру оголосили майже половині інспекторів, які працювали на зміні.

Також ми писали, що громадянин України намагався вивезти два з половиною мільйони російських рублів до Молдови через пункт пропуску "Старокозаче".

Додамо, під час перевірки міжнародного відправлення, яке прямувало з України до США, виявили заборонені до вивозу речі. З країни намагалися вивезти артефакти IX-XIV століть.