Половині інспекторів житомирської митниці оголосили підозру в корупції

Правоохоронці проводять слідчі дії

Служба безпеки України (СБУ) викрила нові зловживання на Житомирській митниці. Підозру оголосили майже половині інспекторів, які працювали на зміні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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СБУ та ДБР ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців, підозру отримали п'ять головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

Як свідчать матеріали розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн. За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.



"Схема" працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом. Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі "молодшали", а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.



Митники, зловживаючи службовим становищем, "не помічали" цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів. У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі "імпорт", а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів.



Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності. Наразі п'яти головним інспекторам митного посту "Житомир Центральний" повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру директорці приватного садочка за фактом розтрати 2 млн грн внесків, які робили батьки. Жінку можуть позбавити волі.