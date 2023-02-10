ДБР та СБУ проводять масштабні обшуки на митниці — у чому причина

До бюджету України не потрапляла третина доходів митниці

Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України проводить обшуки по всій вертикалі митниці. Зазначається, що правоохоронні органи викрили тіньові мільярдні схеми.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Що відомо

Наразі обшуки відбуваються у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Так, правоохоронцями встановлено близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхня діяльність заблокована.

За даними прокуратури, керівництво Держмитслужби України та регіональних митниць налагодили стійкі схеми незаконного ухилення імпортерами від сплати податків та мінімізації митних платежів під час ввезення товарів на митну територію України і подальший випуск у вільний обіг.

Зазначається, що після завершення першочергових слідчих дій буде надана більш детальна інформація щодо вчинення корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.

За гроші ділки пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Середня вартість "квитка на втечу" становила від 1,5 до 12 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від кількості осіб і терміновості виїзду.