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ГБР совместно с СБУ проводят масштабные обыски на таможне: что известно

10 февраля 2023 09:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
ДБР и СБУ проводят масштабные обыски на таможне – в чем причина
В бюджет Украины не попадала треть доходов таможни
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины проводит обыски по всей вертикали таможни. Отмечается, что правоохранительные органы разоблачили теневые миллиардные схемы.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Что известно

Обыски проходят в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

Так, правоохранителями установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована.

По данным прокуратуры, руководство Гостаможслужбы Украины и региональных таможен наладили устойчивые схемы незаконного уклонения импортерами от уплаты налогов и минимизации таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Украины и последующий выпуск в свободное обращение.

Отмечается, что после завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу граждан призывного возраста.

За деньги дельцы предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Средняя стоимость "билета на побег" составляла от 1,5 до 12 тысяч долларов с клиента. Сумма зависела от количества и срочности выезда.

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