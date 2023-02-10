Половине инспекторов Житомирской таможни объявили подозрение в коррупции
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые злоупотребления на Житомирской таможне. Подозрение объявили почти половине инспекторов, работавших на смене.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
-
"Думала, что уже не выйдет": KOLA представила новую чувственную песню, которую написала за 25 минут
-
Морозы отступают: какой будет погода в Украине в субботу
-
"Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков о борьбе с коррупцией
-
Анастасия Меркушина рассказала о выигрышной тактике для гонки в биатлоне
-
Скандальный нардеп Трухин вернулся из-за границы и посетил Офис президента, — СМИ
-
Украина потеряла более 75% мощности ТЭС: детали
-
Гороскоп на 11 февраля: Ракам — уделить время быту, Козерогам — приготовиться к неожиданностям
-
Мировые инвесторы в 2023-м будут вкладывать миллиарды в энергобезопасность: отчет аналитиков
-
Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе
-
Наложен арест: на Одесской железной дороге была найдена железная руда рф на миллион долларов США
Подробности
СБУ и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. По материалам правоохранителей подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста, что составляет почти половину таможенников, которые работали на смене.
Как свидетельствуют материалы расследования, противоправная деятельность чиновников привела к убыткам государству минимум на 3,5 млн грн. По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке автомобилей, которые импортировали из ЕС.
"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Эта фирма предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.
Таможенники, злоупотребляя служебным положением, "не замечали" этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку представленных к растаможке документов. В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме "импорт", а затем продажа добродетельным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.
Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и проводят соответствующие следственные действия на таможенном посту, который фигурирует в преступной схеме. Изымаются документация и электронные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Сейчас пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении директору частного садика по факту растраты 2 млн грн взносов, которые делали родители. Женщину могут лишить свободы.