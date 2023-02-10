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Половине инспекторов Житомирской таможни объявили подозрение в коррупции

10 февраля 2023 15:53
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Половине инспекторов житомирской таможни объявили подозрение в коррупции
Правоохранители проводят следственные действия
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила новые злоупотребления на Житомирской таможне. Подозрение объявили почти половине инспекторов, работавших на смене.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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СБУ и ГБР ликвидировали новую коррупционную схему на Житомирской таможне. По материалам правоохранителей подозрение получили пять главных инспекторов таможенного поста, что составляет почти половину таможенников, которые работали на смене.

Как свидетельствуют материалы расследования, противоправная деятельность чиновников привела к убыткам государству минимум на 3,5 млн грн. По данным следствия, чиновники занимались махинациями при таможенном оформлении грузовых автомобилей. В частности, они занижали размер платежей при растаможке автомобилей, которые импортировали из ЕС.

"Схема" работала благодаря коммерческой фирме, занимающейся импортом. Эта фирма предоставляла таможенникам поддельные иностранные технические паспорта с исправленными датами производства и первой регистрации грузовиков. Из-за таких манипуляций автомобили "молодели", а обязательные таможенные платежи в госбюджет кардинально уменьшались.

Таможенники, злоупотребляя служебным положением, "не замечали" этих нарушений и не осуществляли надлежащую проверку представленных к растаможке документов. В ходе досудебного расследования задокументирован ввоз и оформление в режиме "импорт", а затем продажа добродетельным покупателям более двух десятков грузовых автомобилей.

Правоохранители продолжают проверять причастность других должностных лиц таможни к коррупционной схеме и проводят соответствующие следственные действия на таможенном посту, который фигурирует в преступной схеме. Изымаются документация и электронные носители информации, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности. Сейчас пяти главным инспекторам таможенного поста "Житомир Центральный" сообщено о подозрении.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении директору частного садика по факту растраты 2 млн грн взносов, которые делали родители. Женщину могут лишить свободы.

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