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Чиновника НААН поймали на взятке в 60 тысяч гривен

25 августа 2023 19:11
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Валерия Пержун
редактор
Чиновника НААН поймали на взятке в 60 тысяч гривен
Полиция с поличным. Фото: Офис Генпрокурора
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Руководитель одной из опытных станций Карпатского региона Национальной академии аграрных наук Украины получил подозрение в получении взятки. Злоумышленник потребовал деньги у предпринимателя за пользование одним из помещений НААН.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Что известно о взятках на станции НААН

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора руководителю одной из опытных станций Карпатского региона НААН Украины уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды. По данным следствия, подозреваемый требовал от предпринимателя 180 тыс грн взятки", — говорится в сообщении.

За взятку должностное лицо обещало беспрепятственное заключение договора о пользовании помещением, которое находится на балансе учреждения, для осуществления хозяйственной деятельности.

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Чиновника НААН поймали на взятке. Фото: Офис Генпрокурора

"Только при условии уплаты средств он гарантировал подписание договора", — сообщает Офис Генпрокурора.

Правоохранители задержали чиновника при получении части средств на сумму 60 000 грн.

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Взятка должностному лицу НААН. Фото: Офис Генпрокурора

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения — содержания под стражей.

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Скриншот сообщения Офису Генпрокурорач

Напомним, в Винницкой области разоблачили военкома на получении взятки.

Также двоих топ-чиновников подозревают в коррупции на сумму более 62 миллионов гривен.

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