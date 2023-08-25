Посадовця НААН спіймали на хабарі у 60 тисяч гривень

Поліція на місці злочину. Фото: Офіс Генпрокурора

Керівник однієї із дослідних станцій Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України отримав підозру в одержанні хабаря. Зловмисник вимагав гроші в підприємця за користування одним з приміщень НААН.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику однієї із дослідних станцій Карпатського регіону НААН України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 180 тис грн хабара", — йдеться у повідомленні.

За хабар посадовець обіцяв безперешкодне укладення договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, для здійснення господарської діяльності.

Посадовця НААН спіймали на хабарі. Фото: Офіс Генпрокурора

"Лише при умові сплати коштів він гарантував підписання договору", — повідомляє Офіс Генпрокурора.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання частини коштів у сумі 60 000 грн.

Хабар посадовцю НААН. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.

Скриншот повідомлення Офісу Генпрокурорач

Нагадаємо, на Вінниччині викрили військкома на одержанні хабаря.

Також двох топчиновників підозрюють у корупції на суму понад 62 мільйони гривень.