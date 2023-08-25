Посадовця НААН спіймали на хабарі у 60 тисяч гривень
Керівник однієї із дослідних станцій Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України отримав підозру в одержанні хабаря. Зловмисник вимагав гроші в підприємця за користування одним з приміщень НААН.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Що відомо про хабар на станції НААН
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику однієї із дослідних станцій Карпатського регіону НААН України повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, підозрюваний вимагав від підприємця 180 тис грн хабара", — йдеться у повідомленні.
За хабар посадовець обіцяв безперешкодне укладення договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, для здійснення господарської діяльності.
"Лише при умові сплати коштів він гарантував підписання договору", — повідомляє Офіс Генпрокурора.
Правоохоронці затримали посадовця під час отримання частини коштів у сумі 60 000 грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою.
Нагадаємо, на Вінниччині викрили військкома на одержанні хабаря.
Також двох топчиновників підозрюють у корупції на суму понад 62 мільйони гривень.