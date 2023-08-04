Пообещал освободить раньше времени: ГБР задержало начальника тюрьмы

Задержание начальника тюрьмы в Днепропетровской области. Фото: ГБР

Руководитель тюрьмы в Днепропетровской области был задержан сотрудниками Государственного бюро расследования после обвинения во взяточничестве. Он подозревается в том, что пытался помочь осужденному за гибель в результате ДТП выйти на свободу раньше срока.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Согласно предоставленным данным, начальник исправительного учреждения пообещал подготовить положительные рекомендации и необходимые бумаги, чтобы заключенный мог рассчитывать на условное освобождение.

За свои услуги он запросил 100 тыс. гривен, требуя перевести сумму на определенный банковский аккаунт.

В свою очередь, агенты ГБР совместно со СБУ остановили деятельность руководителя тюрьмы после успешного перевода денежных средств. Суд определил меру пресечения в виде ареста. Если обвинения подтвердятся, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследования раскрыли финансовые махинации в одном из учебных центров Национальной гвардии Украины. Руководители учебного центра присвоили себе почти миллион гривен.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательства на бывшего управляющего Еленовской колонии. Подозреваемый связан с серьезными нарушениями в отношении украинских военнопленных в стенах российского заключения.