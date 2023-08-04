Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Пообещал освободить раньше времени: ГБР задержало начальника тюрьмы arrow

Пообещал освободить раньше времени: ГБР задержало начальника тюрьмы

4 августа 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пообещал освободить раньше времени: ГБР задержало начальника тюрьмы
Задержание начальника тюрьмы в Днепропетровской области. Фото: ГБР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководитель тюрьмы в Днепропетровской области был задержан сотрудниками Государственного бюро расследования после обвинения во взяточничестве. Он подозревается в том, что пытался помочь осужденному за гибель в результате ДТП выйти на свободу раньше срока.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также:

Что известно про взяточничество руководителя тюрьмы в Днепропетровской области

Согласно предоставленным данным, начальник исправительного учреждения пообещал подготовить положительные рекомендации и необходимые бумаги, чтобы заключенный мог рассчитывать на условное освобождение.

За свои услуги он запросил 100 тыс. гривен, требуя перевести сумму на определенный банковский аккаунт.

В свою очередь, агенты ГБР совместно со СБУ остановили деятельность руководителя тюрьмы после успешного перевода денежных средств. Суд определил меру пресечения в виде ареста. Если обвинения подтвердятся, ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследования раскрыли финансовые махинации в одном из учебных центров Национальной гвардии Украины. Руководители учебного центра присвоили себе почти миллион гривен.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины собрала доказательства на бывшего управляющего Еленовской колонии. Подозреваемый связан с серьезными нарушениями в отношении украинских военнопленных в стенах российского заключения.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз