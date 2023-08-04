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Пообіцяв звільнити раніше: ДБР затримало начальника в'язниці

4 серпня 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пообіцяв звільнити раніше: ДБР затримало начальника в'язниці
Затримання начальника в'язниці у Дніпропетровській області. Фото: ДБР
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівника в'язниці на Дніпропетровщині було затримано співробітниками Державного бюро розслідування після звинувачення у хабарництві. Він підозрюється в тому, що намагався допомогти засудженому за загибель внаслідок ДТП вийти на волю раніше за термін.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Згідно з наданими даними, начальник виправної установи пообіцяв підготувати позитивні рекомендації та необхідні папери, щоб ув'язнений міг розраховувати на умовне звільнення.

За свої послуги він запросив 100 тис. гривень, вимагаючи переказати суму на певний банківський аккаунт.

Своєю чергою агенти ДБР спільно з СБУ зупинили діяльність керівника в'язниці після успішного переказу коштів. Суд визначив запобіжний захід у вигляді арешту. Якщо звинувачення підтвердяться, йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Державне бюро розслідування розкрили фінансові махінації в одному із навчальних центрів Національної гвардії України. Керівники навчального центру привласнили майже мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України зібрала докази на колишнього керуючого Оленівською колонією. Підозрюваний пов'язаний із серйозними порушеннями щодо українських військовополонених у стінах російського ув'язнення.

 

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