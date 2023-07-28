СБУ собрала доказательства на экс-главу Еленовской колонии за издевательства над военнопленными

Еленовская колония. Фото: BBC News

Служба безопасности Украины собрала доказательства на бывшего управляющего Еленовской колонии. Подозреваемый связан с серьезными нарушениями в отношении украинских военнопленных в стенах российского заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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Материалы следствия

СБУ выяснила, что со времени начала войны и до конца июля 2022 года он налаживал систематическое применение насилия к более чем 100 пленным участникам ВСУ. Жертвы подвергались пыткам в отдельно организованном на участке комплекса "дисциплинарном блоке".

Внутри этого помещения пленных подвергали разнообразным методам физических пыток и душевного давления, включая угрозы затяжной смерти. Для перевозки жертв в этот изолятор подозреваемый использовал своего заместителя – "младшего надзорного инспектора" тюрьмы, который также активно участвовал в насилии над пленными.

Согласно данным расследования, бывший управляющий тюрьмой был местным гражданином, до 2014 года занимавшим пост начальника отдела розыска в Горловском подразделении росущенной полиции Донецкой области.

После начала оккупации он остался в регионе и позднее стал сотрудничать с российской оккупационной властью. В начале 2022 года злоумышленник стал руководителем созданной агрессором Оленовской колонии и пробыл на этой должности до конца июля.

Также было выявлено, что его заместитель ранее состоял в "службе исполнения приговоров" "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

Напомним, что по материалам Службы безопасности Украины осудили вражеского информатора, наводящего российские ударные дроны на позиции украинских военных под Лиманом Донецкой области. Фигурант проведет за решеткой 14 лет.