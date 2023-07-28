Оленівська колонія. Фото: BBC News

Служба безпеки України. Фото: lexinform

Служба безпеки України зібрала докази на колишнього керуючого Оленівською колонією. Підозрюваний пов'язаний із серйозними порушеннями щодо українських військовополонених у стінах російського ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Матеріали слідства

СБУ з'ясувала, що від початку війни й до кінця липня 2022 року він налагоджував систематичне застосування насильства до більш ніж 100 полонених учасників ЗСУ. Жертви зазнавали тортур в окремо організованому на ділянці комплексу "дисциплінарному блоці".

Усередині цього приміщення полонених піддавали різноманітним методам фізичних тортур та душевного тиску, включаючи загрози затяжної смерті. Для перевезення жертв до цього ізолятора підозрюваний використав свого заступника – "молодшого наглядового інспектора" в'язниці, який також брав активну участь у насильстві над полоненими.

За даними розслідування, колишній керуючий в'язницею був місцевим громадянином, який до 2014 року обіймав посаду начальника відділу розшуку в Горлівському підрозділі поліції Донецької області.

Після початку окупації він залишився в регіоні і пізніше почав співпрацювати з російською окупаційною владою. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій "посаді" до кінця липня.

Також було виявлено, що його заступник раніше перебував у службі виконання вироків ДНР у тимчасово окупованій Горлівці.

Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України засудили ворожого інформатора, який наводить російські ударні дрони на позиції українських військових під Лиманом Донецької області. Фігурант проведе за ґратами 14 років.