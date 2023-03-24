Мошенники под видом благотворительных фондов для детей украли 10 млн гривен
Киберполиция приостановила деятельность ряда фиктивных благотворительных фондов. Собирая средства якобы для детей, пострадавших от войны, мошенники присвоили более 10 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Злоумышленники прикрывались детьми
Киберполиция разоблачила мошенническую схему, паразитировавшую на теме благотворительности.
Три злоумышленника создали ряд фиктивных организаций, которые выдавали за благотворительные фонды.
Создав call-центр (на работу в котором приняли еще трех человек), мошенники начали обзванивать предпринимателей и представителей разных организаций с просьбой о помощи.
Бандиты заявляли, что собирают деньги для пострадавших от войны украинских детей.
Сколько украли мошенники
Известно, что небольшую часть — около 5% от общей суммы полученных пожертвований — злоумышленники действительно переводили на благотворительность. Все остальное клали себе в карман.
Следствие установило, что мошенники присвоили с помощью этой схемы более 10 млн грн.
Подозрение и судебная перспектива
Организаторы схемы были задержаны правоохранителями.
Им было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.
Согласно этой статье, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Днепропетровской области разоблачены сall-центры мошенников, которые обманывали граждан государств Европейского Союза.