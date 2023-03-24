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Мошенники под видом благотворительных фондов для детей украли 10 млн гривен

24 марта 2023 11:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обыск у мошенников, которые присваивали чужие средства, прикрываясь помощью для детей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Киберполиция приостановила деятельность ряда фиктивных благотворительных фондов. Собирая средства якобы для детей, пострадавших от войны, мошенники присвоили более 10 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Киберполиция разоблачила мошенническую схему, паразитировавшую на теме благотворительности.

Три злоумышленника создали ряд фиктивных организаций, которые выдавали за благотворительные фонды.

Создав call-центр (на работу в котором приняли еще трех человек), мошенники начали обзванивать предпринимателей и представителей разных организаций с просьбой о помощи.

Бандиты заявляли, что собирают деньги для пострадавших от войны украинских детей.

Сколько украли мошенники

Известно, что небольшую часть — около 5% от общей суммы полученных пожертвований — злоумышленники действительно переводили на благотворительность. Все остальное клали себе в карман.

Следствие установило, что мошенники присвоили с помощью этой схемы более 10 млн грн.

Подозрение и судебная перспектива

Организаторы схемы были задержаны правоохранителями.

Им было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

Согласно этой статье, им грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепропетровской области разоблачены сall-центры мошенников, которые обманывали граждан государств Европейского Союза.

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