Шахраї під виглядом благодійних фондів для дітей вкрали 10 млн гривень

Обшук у шахраїв, які привласнювали чужі кошти, прикриваючись допомогою для дітей

Кіберполіція припинила діяльність низки фіктивних благодійних фондів. Збираючи кошти нібито для дітей, постраждалих від війни, шахраї привласнили понад 10 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зловмисники прикривалися дітьми

Кіберполіція викрила шахрайську схему, яка паразитувала на темі благодійності.

Три зловмисники створили низку фіктивних організацій, які видавали за благодійні фонди.

Створивши call-центр (на роботу в якому взяли ще трьох осіб), шахраї почали обдзвонювати підприємців та представників різних організацій з проханням про допомогу.

Бандити заявляли, що збирають кошти для постраждалих від війни українських дітей.

Скільки вкрали шахраї

Відомо, що невелику частину — близько 5% від загальної суми отриманих пожертв - зловмисники справді переказували на благодійність. Усе інше ж клали собі в кишеню.

Слідство встановило, що шахраї привласнили за допомогою цієї схеми понад 10 млн грн.

Підозра і судова перспектива

Організатори схеми були затримані правоохоронцями.

Їм було оголошено підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Згідно із цією статтею їм загрожує до семи років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області викрито сall-центри шахраїв, які ошукували громадян держав Європейського Союзу.