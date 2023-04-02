Полиция Израиля убила двух мужчин за сутки: детали убийства

Второе убийство менее чем за 24 часа израильскими силами в Иерусалиме и на Западном берегу. Власти говорят, что обе смерти произошли в ответ на угрозы.

Об этом информирует The Guardian .

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Убийство 23-летнего мужчины

В субботу, 1 апреля, 23-летний мужчина был убит израильскими солдатами после тарана автомобиля на Западном берегу реки Иордан.

Военные заявила, что "террорист" совершил "таранную атаку вблизи города Бейт-Уммар", а пресс-секретарь подтвердил AFP вероятную смерть нападающего.

Медики Magen David Adom сообщили, что в результате тарана, трое мужчин были доставлены в больницу в Иерусалиме с серьезными, средней тяжестью и легкими ранениями.

Второе убийство полиции Израиля

Ранее в субботу полиция заявила, что застрелила 26-летнего студента-медика Мохаммеда аль-Асиби, жителя бедуинского села Хура на юге Израиля. По данным полиции, Асиби выхватил пистолет у офицера и выстрелил из него в других полицейских неподалеку от цепных ворот.

Израильские СМИ сообщают, что семья Асиби отрицала подтверждение полиции о его смерти и требовала пересмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Раам, исламистская партия израильского парламента, не приняла во внимание информацию полиции о событиях и призвала к расследованию, ссылаясь на заявления свидетелей, которые сказали, что Асиби пошел на помощь ссорившейся с полицией женщине. Главная организация, представляющая арабских граждан Израиля, объявила "общую забастовку и день траура" в воскресенье после "казни" Асиби.

Полиция осталась при своей версии событий и обнародовала в субботу днем, 1 апреля, еще одно заявление, указав, что место нападения не было зафиксировано камерами наблюдения. На видео, опубликованном полицией, видно, как Асиби самостоятельно путешествует вокруг комплекса. На другом видео показано, как люди у цепных ворот испуганно реагируют, вероятно, на звуки выстрелов. Полиция также отвергла предположение о причастности женщины, заявив, что Асиби "прибыл сам", а офицеры заподозрили его присутствие в комплексе после закрытия.

Стрельба произошла через несколько часов после того, как десятки тысяч палестинцев заполнили комплекс мечети Аль-Акса для второй пятничной молитвы Рамадана, прошедшей мирно, несмотря на опасения кровопролития в течение священного месяца.

Напомним, что в 2019 году Кирилла Тлявова убили , пока он играл во дворе со сверстниками. Все четверо подсудимых оказались на свободе.