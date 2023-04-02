Поліція Ізраїлю вбила двох чоловіків за одну добу: деталі вбивства

Друге вбивство за менш ніж 24 години ізраїльськими силами в Єрусалимі та на Західному березі. Влада каже, що обидві смерті сталися у відповідь на погрози.

Про це інформує The Guardian.

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Вбивство 23-річного чоловіка

У суботу, 1 квітня, 23-річний чоловік був убитий ізраїльськими солдатами після тарану автомобіля на Західному березі річки Йордан.

Військові заявила, що "терорист" здійснив "таранну атаку поблизу міста Бейт-Уммар", а прес-секретар підтвердив AFP ймовірну смерть нападника.

Медики Magen David Adom повідомили, що внаслідок тарану, троє чоловіків були доставлені до лікарні в Єрусалимі з серйозними, середньої тяжкості та легкими пораненнями.

Друге вбивство поліції Ізраїлю

Раніше в суботу поліція заявила, що застрелила 26-річного студента-медика Мохаммеда аль-Асібі, жителя бедуїнського села Хура на півдні Ізраїлю. За даними поліції, Асібі вихопив пістолет у офіцера та вистрілив з нього в інших поліцейських неподалік від Ланцюгових воріт.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що родина Асібі заперечила підтвердження поліції про його смерть і вимагала переглянути записи з камер відеоспостереження.

Раам, ісламістська партія ізраїльського парламенту, не взяла до уваги інформацію поліції про події та закликала до розслідування, посилаючись на заяви свідків, які сказали, що Асібі пішов на допомогу жінці, яка сварилася з поліцією. Головна організація, що представляє арабських громадян Ізраїлю, оголосила "загальний страйк і день жалоби" в неділю після "страти" Асібі.

Поліція залишилася при своїй версії подій і оприлюднила в суботу вдень, 1 квітня, ще одну заяву, вказавши, що місце нападу не було зафіксоване камерами спостереження. На відео, опублікованому поліцією, видно, як Асібі самотужки мандрує навколо комплексу. На іншому відео показано, як люди біля Ланцюгових воріт перелякано реагують, імовірно, на звуки пострілів. Поліція також відкинула припущення про причетність жінки, заявивши, що Асібі "прибув сам", а офіцери запідозрили його присутність у комплексі після закриття.

Стрілянина сталася через кілька годин після того, як десятки тисяч палестинців заповнили комплекс мечеті Аль-Акса для другої п'ятничної молитви Рамадану, яка пройшла мирно, незважаючи на побоювання кровопролиття протягом священного місяця.

Нагадаємо, що в 2019 році Кирила Тлявова вбили, поки він грався в дворі з однолітками. Всі четверо підсудних опинились на свободі.