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Угрожали убийством жены военного: в Житомирской области обезвредили банду рэкетиров

16 августа 2023 17:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Угрожали убийством жены военного: в Житомирской области обезвредили банду рэкетиров
Задержание злоумышленников. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Житомирской области СБУ и Нацполиция задержали банду рэкетиров, требовавших деньги с украинского военного. Также они угрожали его беременной жене.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Вынуждали платить "дань"

Каждый день преступники "выбивали" из жителей региона большие суммы, придумывая причины или из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций.

"В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. В застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин", — говорится в сообщении.

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Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Угрожали убийством жены

СБУ удалось задокументировать факт того, как рэкетиры требовали 190 тысяч гривен с воина одной из боевых бригад, воюющей с оккупантами на передовых позициях.

Злодеи угрожали военнослужащему покалечить, а после этого убить его беременную жену, если он не предоставит им определенную сумму денег.

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Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Задержание преступников

"В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего. По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления", — добавили в сообщении.

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Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Результаты обысков

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в машинах фигурантов, там нашли:

  • большую сумму наличных денег, которую получили преступным путем;
  • незарегистрированные боевые средства поражения;
  • кастеты;
  • бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
  • списки пострадавших;
  • банковские карты и мобильные телефоны;
  • ювелирные изделия.
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Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ
На картинке могут быть: деньги и текст
Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ
На картинке может быть: текст
Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ
Нет описания фотографии.
Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ
Нет описания фотографии.
Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ
На картинке могут быть: ювелирные изделия и текст
Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Наказание для преступной банды

Вскоре злоумышленникам будет сообщено о подозрении за "вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединённое с причинением тяжкого телесного повреждения".

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Задержание преступников. Фото: СБУ

Их мерой пресечения, скорее всего, будет содержание под стражей. Преступной группе грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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