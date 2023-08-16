Угрожали убийством жены военного: в Житомирской области обезвредили банду рэкетиров
В Житомирской области СБУ и Нацполиция задержали банду рэкетиров, требовавших деньги с украинского военного. Также они угрожали его беременной жене.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Вынуждали платить "дань"
Каждый день преступники "выбивали" из жителей региона большие суммы, придумывая причины или из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций.
"В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. В застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин", — говорится в сообщении.
Угрожали убийством жены
СБУ удалось задокументировать факт того, как рэкетиры требовали 190 тысяч гривен с воина одной из боевых бригад, воюющей с оккупантами на передовых позициях.
Злодеи угрожали военнослужащему покалечить, а после этого убить его беременную жену, если он не предоставит им определенную сумму денег.
Задержание преступников
"В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего. По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления", — добавили в сообщении.
Результаты обысков
Правоохранители провели обыски по месту жительства и в машинах фигурантов, там нашли:
- большую сумму наличных денег, которую получили преступным путем;
- незарегистрированные боевые средства поражения;
- кастеты;
- бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;
- списки пострадавших;
- банковские карты и мобильные телефоны;
- ювелирные изделия.
Наказание для преступной банды
Вскоре злоумышленникам будет сообщено о подозрении за "вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединённое с причинением тяжкого телесного повреждения".
Их мерой пресечения, скорее всего, будет содержание под стражей. Преступной группе грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.