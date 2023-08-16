Угрожали убийством жены военного: в Житомирской области обезвредили банду рэкетиров

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

В Житомирской области СБУ и Нацполиция задержали банду рэкетиров, требовавших деньги с украинского военного. Также они угрожали его беременной жене.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Вынуждали платить "дань"

Каждый день преступники "выбивали" из жителей региона большие суммы, придумывая причины или из-за искусственно созданных конфликтных ситуаций.

"В случае отказа платить "дань" участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. В застенках рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин", — говорится в сообщении.

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Угрожали убийством жены

СБУ удалось задокументировать факт того, как рэкетиры требовали 190 тысяч гривен с воина одной из боевых бригад, воюющей с оккупантами на передовых позициях.

Злодеи угрожали военнослужащему покалечить, а после этого убить его беременную жену, если он не предоставит им определенную сумму денег.

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Задержание преступников

"В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего. По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления", — добавили в сообщении.

Задержание злоумышленников. Фото: СБУ

Результаты обысков

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в машинах фигурантов, там нашли:

большую сумму наличных денег, которую получили преступным путем;

незарегистрированные боевые средства поражения;

кастеты;

бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;

списки пострадавших;

банковские карты и мобильные телефоны;

ювелирные изделия.

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Изъятое имущество преступников. Фото: СБУ

Наказание для преступной банды

Вскоре злоумышленникам будет сообщено о подозрении за "вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединённое с причинением тяжкого телесного повреждения".

Задержание преступников. Фото: СБУ

Их мерой пресечения, скорее всего, будет содержание под стражей. Преступной группе грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала депутата городского совета из Кропивницкого, организовавшего и возглавлявшего преступную группировку рэкетиров. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.