Погрожували вбивством дружини військового: на Житомирщині знешкодили банду рекетирів

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

У Житомирській області СБУ та Нацполіція затримали банду рекетирів, які вимагали гроші з українського військового. Також вони погрожували його вагітній дружині.

Про це повідомляє пресслужба Служба безпеки України.

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Змушували платити "данину"

Кожного дня злочинці "вибивали" з мешканців регіону великі суми, вигадуючи причини або через конфліктні ситуації, які були штучно створені.

"У разі відмови платити "данину" учасники банди викрадали людей і відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок", — йдеться у повідомленні.

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Погрожували вбивством дружини

СБУ вдалося задокументувати факт того, як рекетири вимагали 190 тисяч гривень з воїна однієї з бойових бригад, яка воює з окупантами на передових позиціях.

Злодії погрожували військовослужбовцю покалічити, а після цього вбити його вагітну дружину, якщо він не надасть їм певну суму грошей.

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Затримання злочинців

"У результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів і шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого. За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини", — додали у повідомленні.

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Результати обшуків

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в автівках фігурантів, там знайшли:

велику суму готівки, яку отримали злочинним шляхом;

незареєстровані бойові засоби ураження;

кастети;

бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

списки постраждалих;

банківські картки та мобільні телефони;

ювелірні вироби.

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Вилучене майно злочинців. Фото: СБУ

Покарання для злочинної банди

Незабаром зловмисникам буде повідомлено про підозру за "вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження".

Затримання зловмисників. Фото: СБУ

Їхнім запобіжним заходом, швидше за все, буде тримання під вартою. Злочинній групі загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала депутата міської ради із Кропивницького, який організував та очолював злочинне угруповання рекетирів. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.