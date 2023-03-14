Планировал убить Резникова и Буданова: российский киллер получил 12 лет тюрьмы

Осужденный планировал убийства министра обороны и главы разведки

Печерский районный суд города Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления генштаба ВС рф (ГРУ). Кураторы обещали ему вознаграждение до 150 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно об осужденном

В СБУ отмечают, что злоумышленник занимался подготовкой физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста. За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

Контрразведчики Службы безопасности задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

"Тестовая задача" от россии

По данным следствия, фигурантом является житель временно оккупированного Луганска, который в составе террористической организации "лнр" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины, а после полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки для проведения подрывной деятельности.

"По заданию координатора из москвы он должен был организовать ликвидацию украинского военного, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными. Это убийство должно было стать "тестовым испытанием" перед покушением на руководителей оборонных ведомств нашего государства", — говорится в сообщении.

Результаты обысков и уголовное дело

В ходе обыска у злоумышленника обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина россии.

На основании собранных Службой безопасности материалов суд признал фигуранта виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готовка к совершению убийства);

ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях);

ст. 258-3 (участие в террористической организации).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности российских координаторов подрывной деятельности, которые сейчас скрываются в россии", — добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины. Суд назначил ему 10 лет заключения.

Также сообщалось, что Дзержинский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении от отбывания наказания российского летчика Максима Криштопа, бомбившего Харьков и Харьковщину в начале российского полномасштабного вторжения. Пилот будет передан россии в рамках обмена пленными.