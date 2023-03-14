Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці

Засуджений планував убивства міністра оборони та голови розвідки

Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС рф (ГРУ). Куратори обіцяли йому винагороду до 150 тис. доларів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Що відомо про засудженого

В СБУ зазначають, що зловмисник займався підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тис. доларів.

Контррозвідники Служби безпеки затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації на території Волинської області у серпні 2022 року.

"Тестове завдання" від росії

За даними слідства, фігурантом є мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України, а після повномасштабного вторгнення він був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки для проведення підривної діяльності.

"За завданням координатора з москви він мав організувати ліквідацію українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Результати обшуків та кримінальне провадження

Під час обшуку у зловмисника виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина рф.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів суд визнав фігуранта винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 14, ст. 27, ст. 115 (готування до вчинення вбивства);

ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації).

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в рф", — додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України. Суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Також повідомлялося, що Дзержинський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про звільнення від відбуття покарання російського льотчика Максима Криштопа, який бомбардував Харків та Харківщину на початку російського повномасштабного вторгнення. Пілот буде переданий росії у рамках обміну полоненими.