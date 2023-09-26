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Во время боев за столицу воровал деньги: СБУ разоблачила экс-начальника Киевводоканала

26 сентября 2023 15:19
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Во время боев за столицу воровал деньги: СБУ разоблачила экс-начальника Киевводоканала
Офис Киевводоканала. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Киевводоканала. Мужчине инкриминируют хищение почти 65 млн бюджетных средств во время боев за столицу.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о хищении средств

Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения средств из бюджета Киева, которые предназначались для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе во время войны. Злоумышленником оказался бывший гендиректор ЧАО "АК "Киевводоканал", который в начале полномасштабного вторжения РФ занимал должность.

"Тогда он вместе с сообщниками присвоил почти 65 млн грн под видом расходов на передислокацию плавучей насосной станции на реку Десна", — сообщает СБУ.

Насосная станция должна была перекачивать воду на технологические сооружения Днепровской водопроводной станции, а затем в централизованный водопровод Киева. Таким образом оборудование должно было обеспечить киевлян резервным снабжением водой во время активных боевых действий на территории столичного региона.

Однако, по данным следствия, плавучая насосная станция была неисправной и технологически не подлежала транспортировке.

И для угона бюджетных средств фигуранты заключили соглашение с аффилированной компанией о фиктивном перемещении оборудования в акваторию Десны.

"На самом деле насосная станция оставалась на месте, а деньги за ее "транспортировку" были переведены почти в полном объеме на подрядчиков с выводом затем в тень", — говорится в сообщении.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факт хищения бюджетных средств, а также непригодность насосного оборудования к эксплуатации по целевому назначению. Во время обысков в офисных помещениях фигуранты выявили финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

В настоящее время бывшему гендиректору Киевводоканала сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В СБУ рассказали об сделке экс-чиновника
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, в Херсонской области задержали священника УПЦ МП, который торговал российским оружием.

Также мы писали, что во Львовской области СБУ разоблачила чиновника, который перед вторжением вывел из строя ПВО.

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