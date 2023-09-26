Під час боїв за столицю крав гроші: СБУ викрила ексначальника Київводоканалу

Офіс Київводоканалу. Ілюстративне фото: google.com

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Київводоканалу. Чоловіку інкримінують розкрадання майже 65 млн бюджетних коштів під час боїв за столицю.

Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ "АК "Київводоканал", який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував на посаді.

"Тоді він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна", — повідомляє СБУ.

Насосна станція мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва. Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону.

Однак, за даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

І для викрадення бюджетних коштів фігуранти уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни.

"Насправді насосна станція залишалась на місці, а гроші за її "транспортування" були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь", — йдеться у повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Наразі колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ

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