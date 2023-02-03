Главную бухгалтерку Укртатнафты нашли на Закарпатье, где и объявили подозрение

Одной из фигуранток дела о хищении средств в Укртатнафте объявили подозрение: женщина пряталась в Закарпатье
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток дела Укрнефти и Укртатнефти. В подозрении идет речь о присвоении 40 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Подозрение в хищении средств
Одной из фигуранток дела о присвоении средств Укрнефти и Укртатнафты (в сумме около 40 млрд. грн.) объявили подозрение.
В присвоении подозревают прежний менеджмент компаний.
"В Днепре было найдено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и тому подобное", — отметили в СБУ.
Где скрывалась подозреваемая
В спецслужбе отметили, что подозрение объявили бывшей главной бухгалтере Укртатнафты.
СБУ установила, что женщина скрывалась в Ужгородском районе Закарпатской области, но ее местонахождение было установлено.
Напомним, что Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Эти следственные действия тоже происходили из-за махинации вокруг Укртатнафты и Укрнафты.
Фото: СБУ