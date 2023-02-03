Головну бухгалтерку Укртатнафти знайшли аж на Закарпатті, де і оголосили підозру

Одній із фігуранток справи про розкрадання коштів в Укртатнафті оголосили підозру: жінка ховалася на Закарпатті
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній із фігуранток справи Укрнафти та Укртатнафти. У підозрі йдеться про привласнення 40 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
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Підозра у розкраданні коштів
Одній із фігуранток справи про привласнення коштів Укрнафти та Укртатнафти (в сумі близько 40 млрд грн) оголосили підозру.
У привласненні підозрюють колишній менеджмент компаній.
"У Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо", — наголосили у СБУ.
Де ховалася підозрювана
У спецслужбі зазначили, що підозру оголосили колишній головній бухгалтерці Укртатнафти.
СБУ встановила, що жінка переховувалася в Ужгородському районі Закарпатської області, але її місцезнаходження було встановлене.
Нагадаємо, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Ті слідчі дії також відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.
Фото: СБУ