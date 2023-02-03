Головну бухгалтерку Укртатнафти знайшли аж на Закарпатті, де і оголосили підозру

Головній бухгалтерці Укртатнафти оголосили підозру

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній із фігуранток справи Укрнафти та Укртатнафти. У підозрі йдеться про привласнення 40 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Підозра у розкраданні коштів

Одній із фігуранток справи про привласнення коштів Укрнафти та Укртатнафти (в сумі близько 40 млрд грн) оголосили підозру.

У привласненні підозрюють колишній менеджмент компаній.

"У Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо", — наголосили у СБУ.

Де ховалася підозрювана

У спецслужбі зазначили, що підозру оголосили колишній головній бухгалтерці Укртатнафти.

СБУ встановила, що жінка переховувалася в Ужгородському районі Закарпатської області, але її місцезнаходження було встановлене.

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Ті слідчі дії також відбувалися через махінації навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Фото: СБУ