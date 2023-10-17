Афера с налогами: в Киевской области разоблачили нелегальную продажу лекарств

Составы с лекарством. Фото: Бюро экономической безопасности

В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности вместе с Государственной пограничной службой разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при импорте лекарственных средств. Предприниматели получали сверхприбыли и выводили их через подставные фирмы.

Об этом сообщили БЭБ и ГПСУ.

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Детали дела

По данным следствия, установлено, что уклоняющие подделывали документы и значительно завышали стоимость препаратов в 4 раза. Для того чтобы уклоняться от уплаты налогов они использовали подставные компании и выводили свой "навар" за границу.

"Изъяты связи импортируемых лекарственных средств, товарно-сопроводительные документы, финансово-хозяйственная документация, печати и черновая бухгалтерия" , — сообщили в БЭБ.

Лекарство с повышенной стоимостью. Фото: ГПСУ

Лекарство с повышенной стоимостью. Фото: ГПСУ

Поддельные документы. Фото: ГПСУ

Создание нелегальных документов. Фото: ГПСУ

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Сотрудники БЭБ и ГПСУ. Лекарство с повышенной стоимостью. Фото: БЕБ

Выдвинутые подозрения

Следственные действия продолжаются. Проводятся экспертные исследования, устанавливается сумма нанесенного государству ущерба и полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, проинформировали в БЭБ.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Уклонение от уплаты налогов карается штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), производивший фальсифицированное горючее. В Днепропетровской области на мощностях НПЗ продолжает работать подпольное производство горючего без разрешительных документов.