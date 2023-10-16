Детективи БЕБ викрили у Дніпропетровській області завод, який виготовляв фальсифіковане пальне
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне. У Дніпропетровській області на потужностях НПЗ продовжує працювати підпільне виробництво пального без жодних дозвільних документів.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Деталі справи
За даними Бюро фальсифікат низької якості продавали через мережу власних автозаправних станцій без ліцензії, будь-яких дозвільних документів та відповідного обліку.
Співробітники Бюро економічної безпеки України зафіксували повний цикл незаконного виготовлення пального. Його, відповідно до технічної документації, могли виробляти до 150-200 тонн на добу.
Як повідомляється, обшуки на заводі тривали впродовж тижня. В результаті детективи БЕБ вилучили бензин й дизпаливо вартістю близько 2 млн грн, обладнання та автомобіль, на якому транспортувалось пальне.
Вилучені пально-мастильні матеріали направлені на судову експертизу.
Висунуті підозри
Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Розпочато досудове розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів" триває.
Нагадаємо, міністерство оборони Данії оголосило про укладання угоди про купівлю заводу, який виробляє боєприпаси у Північній Ютландії. Раніше підприємство було єдиним постачальником артилерійських снарядів для данської армії.
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