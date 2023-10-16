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Детективи БЕБ викрили у Дніпропетровській області завод, який виготовляв фальсифіковане пальне

16 жовтня 2023 15:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Детективи БЕБ викрили у Дніпропетровській області завод, який виготовляв фальсифіковане пальне
Працівники Бюро економічної безпеки України. Фото: БЕБ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне. У Дніпропетровській області на потужностях НПЗ продовжує працювати підпільне виробництво пального без жодних дозвільних документів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

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Деталі справи

За даними Бюро фальсифікат низької якості продавали через мережу власних автозаправних станцій без ліцензії, будь-яких дозвільних документів та відповідного обліку. 

Співробітники Бюро економічної безпеки України зафіксували повний цикл незаконного виготовлення пального. Його, відповідно до технічної документації, могли виробляти до 150-200 тонн на добу.

Як повідомляється, обшуки на заводі тривали впродовж тижня. В результаті детективи БЕБ вилучили бензин й дизпаливо вартістю близько 2 млн грн, обладнання та автомобіль, на якому транспортувалось пальне.

Вилучені пально-мастильні матеріали направлені на судову експертизу.

Працівники БЕБ
Працівники БЕБ. Фото: Бюро економічної безпеки
Техніка НПЗ
Техніка НПЗ. Фото: Бюро економічної безпеки
Детектив БЕБ
Детектив БЕБ. Фото: Бюро економічної безпеки
Працівник БЕБ.
Працівники БЕБ. Фото: Бюро економічної безпеки
Техніка НПЗ
Техніка НПЗ. Фото: Бюро економічної безпеки
Паливо НПЗ
Фальсифіковане паливо НПЗ. Фото: Бюро економічної безпеки

Висунуті підозри

Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів" триває.

Нагадаємо, міністерство оборони Данії оголосило про укладання угоди про купівлю заводу, який виробляє боєприпаси у Північній Ютландії. Раніше підприємство було єдиним постачальником артилерійських снарядів для данської армії.

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