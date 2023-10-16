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Детективы БЭБ разоблачили в Днепропетровской области завод, производивший фальсифицированное горючее

16 октября 2023 15:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Детективы БЭБ разоблачили в Днепропетровской области завод, производивший фальсифицированное горючее
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины. Фото: БЕБ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), производивший фальсифицированное горючее. В Днепропетровской области на мощностях НПЗ продолжает работать подпольное производство горючего без разрешительных документов.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины

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Детали дела

По данным Бюро, фальсификат низкого качества продавали через сеть собственных автозаправочных станций без лицензии, каких-либо разрешительных документов и соответствующего учета.

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины зафиксировали полный цикл незаконного производства горючего. Его, согласно технической документации, могли производить до 150-200 тонн в сутки.

Как сообщается, обыски на заводе продолжались в течение недели. В результате детективы БЭБ изъяли бензин и дизтопливо стоимостью около 2 млн грн, оборудование и автомобиль, на котором транспортировалось топливо.

Изъятые горюче-смазочные материалы направлены на судебную экспертизу.

Работники БЭБ
Работники БЭБ. Фото: Бюро экономической безопасности
Техника НПЗ
техника НПЗ. Фото: Бюро экономической безопасности
Детектив БЭБ
Детектив БЭБ. Фото: Бюро экономической безопасности
Работник БЭБ.
Работники БЭБ. Фото: Бюро экономической безопасности
Техника НПЗ
техника НПЗ. Фото: Бюро экономической безопасности
Топливо НПЗ
Фальсифицированное топливо НПЗ. Фото: Бюро экономической безопасности

Выдвинутые подозрения

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Начато досудебное расследование по ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" продолжается.

Напомним, министерство обороны Дании объявило о заключении соглашения о покупке завода, производящего боеприпасы в Северной Ютландии. Ранее предприятие являлось единственным поставщиком артиллерийских снарядов для датской армии.

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