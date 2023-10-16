Детективы БЭБ разоблачили в Днепропетровской области завод, производивший фальсифицированное горючее
Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), производивший фальсифицированное горючее. В Днепропетровской области на мощностях НПЗ продолжает работать подпольное производство горючего без разрешительных документов.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины
Детали дела
По данным Бюро, фальсификат низкого качества продавали через сеть собственных автозаправочных станций без лицензии, каких-либо разрешительных документов и соответствующего учета.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины зафиксировали полный цикл незаконного производства горючего. Его, согласно технической документации, могли производить до 150-200 тонн в сутки.
Как сообщается, обыски на заводе продолжались в течение недели. В результате детективы БЭБ изъяли бензин и дизтопливо стоимостью около 2 млн грн, оборудование и автомобиль, на котором транспортировалось топливо.
Изъятые горюче-смазочные материалы направлены на судебную экспертизу.
Выдвинутые подозрения
Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Начато досудебное расследование по ч. ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" продолжается.
Напомним, министерство обороны Дании объявило о заключении соглашения о покупке завода, производящего боеприпасы в Северной Ютландии. Ранее предприятие являлось единственным поставщиком артиллерийских снарядов для датской армии.
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