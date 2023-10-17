Оборудка з податками: на Київщині викрили нелегальний продаж ліків

Склади з ліками. Фото: Бюро економічної безпеки

На Київщині детективи Бюро економічної безпеки разом із Державною прикордонною службою викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту лікарських засобів. Підприємці отримували надприбутки і виводили їх через підставні фірми.

Про це повідомило БЕБ та ДПСУ.

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Деталі справи

За даними слідства, встановлено, що ухилянти підробляли документи та значно завищували вартість препаратів у 4 рази. Для того, щоб ухилятися від сплати податків вони використовували підставні компанії і виводили свій "навар" за кордон.

"Вилучено зв'язки імпортованих лікарських засобів, товарно-супровідні документи, фінансово-господарську документацію, печатки та чорнову бухгалтерію", — зазвичили в БЕБ.

Ліки із завищеною вартістю. Фото: ДПСУ

Ліки із завищеною вартістю. Фото: ДПСУ

Підроблені документи. Фото: ДПСУ

Створення нелегальних документів. Фото: ДПСУ

Працівники БЕБ та ДПСУ. Ліки із завищеною вартістю. Фото: БЕБ

Висунуті підозри

Слідчі дії тривають. Проводяться експертні дослідження, встановлюється сума завданих державі збитків та повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, поінформували у БЕБ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне. У Дніпропетровській області на потужностях НПЗ продовжує працювати підпільне виробництво пального без жодних дозвільних документів.