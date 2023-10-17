Оборудка з податками: на Київщині викрили нелегальний продаж ліків
На Київщині детективи Бюро економічної безпеки разом із Державною прикордонною службою викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту лікарських засобів. Підприємці отримували надприбутки і виводили їх через підставні фірми.
Про це повідомило БЕБ та ДПСУ.
Деталі справи
За даними слідства, встановлено, що ухилянти підробляли документи та значно завищували вартість препаратів у 4 рази. Для того, щоб ухилятися від сплати податків вони використовували підставні компанії і виводили свій "навар" за кордон.
"Вилучено зв'язки імпортованих лікарських засобів, товарно-супровідні документи, фінансово-господарську документацію, печатки та чорнову бухгалтерію", — зазвичили в БЕБ.
Висунуті підозри
Слідчі дії тривають. Проводяться експертні дослідження, встановлюється сума завданих державі збитків та повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, поінформували у БЕБ.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України. Ухилення від сплати податків карається штрафом від п'яти тисяч до десяти тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили нафтопереробний завод (НПЗ), що виготовляв фальсифіковане пальне. У Дніпропетровській області на потужностях НПЗ продовжує працювати підпільне виробництво пального без жодних дозвільних документів.
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