Некачественные бронежилеты для ВСУ: экс-чиновникам Минобороны сообщено о еще одном подозрении

Сотрудники ГБР сообщают бывшему чиновнику Минобороны о подозрении. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ. Они подозреваются в растрате более 250 млн грн средств из госбюджета, выделенных на закупку бронежилетов.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что такой инцидент стал еще одной разоблаченной незаконной сделкой бывших чиновников, их общий объем составляет 1,4 миллиарда гривен.

Такие преступные действия были совершены ими во время военного положения, предварительно договорившись об этом.

"Бывший заместитель министра, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, и исполняющий обязанности руководителя одного из департаментов Минобороны, занимавшегося обеспечением войска, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества", — говорится в сообщении.

Угроза жизни защитников

Кроме того, должностные лица совершили 100% предоплату, нарушив определенную инструкцию процедуры, чтобы осуществлять контроль за качеством товара. В результате воины ВСУ получили некачественные бронежилеты, которые угрожали бы их жизни.

Как известно, чиновников подозревают в растрате госимущества из-за злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, которое было совершено "в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц".

Из-за такого преступления им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности в Киеве предотвратили растрату государственных средств на сумму 12,4 миллионов гривен. Их планировали потратить на ремонт одного из столичных коммунальных предприятий, подчиненных непосредственно местным властям.