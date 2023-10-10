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Неякісні бронежилети для ЗСУ: експосадовцям Міноборони повідомлено про ще одну підозру

10 жовтня 2023 15:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Неякісні бронежилети для ЗСУ: експосадовцям Міноборони повідомлено про ще одну підозру
Працівники ДБР повідомляють колишньому чиновнику Міноборони про підозру. Фото: ДБР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ. Вони підозрюються у розтраті понад 250 млн грн коштів з держбюджету, які було виділено на закупівлю бронежилетів.

Про це пише пресслужба ДБР.

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Схеми чиновників

Зазначається, що такий інцидент став ще однією викритою незаконною оборудкою колишніх чиновників, їхній загальний обсяг становить 1,4 мільярдів гривень.

Такі злочинні дії було вчинено ними під час воєнного стану, попередньо домовившись про це.

"Колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості", — йдеться у повідомленні.

Загроза для життя захисників

Крім того, посадовці здійснили 100% передоплату, порушивши визначену інструкцію процедури, аби здійснювати контроль над якістю товару. Внаслідок цього воїни ЗСУ отримали неякісні бронежилети, які б загрожували їхньому життю.

Як відомо, чиновників підозрюють у розтраті держмайна через зловживання посадовцем своїм службовим становищем, який було вчинено "в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб".

Через такий злочин їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки у Києві запобігли розтраті державних коштів на суму 12,4 мільйонів гривень. Їх планували витратити на ремонт одного зі столичних комунальних підприємств, які підпорядковані безпосередньо місцевій владі.

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