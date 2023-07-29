Нардеп "Слуги народа" Холодов выехал за границу, где развивает бизнес, — Схемы

Народный депутат партии "Слуга народа" Андрей Холодов. Фото: Facebook / Андрей Холодов

Народный депутат партии "Слуга народа" Андрей Холодов в январе 2023 года пересек границу Украины и не вернулся. Полгода нардеп не бывает на заседаниях Верховной Рады и не участвует в голосованиях.

Об этом сообщают Схеми.

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Холодов уехал за границу и не вернулся

"Согласно данным источников "Схем" с доступом к базе пересечения границы, последний раз Андрей Холодов был в Украине 21 января 2023 года. В 10 утра этого дня он выехал через пункт пропуска "Порубное" (Черновицкая область, на границе с Румынией) на автомобиле Mercedes GLS 450. Перед этим он пробыл в Украине 10 дней, уехав 17 декабря 2022-го и вернувшись 11 января этого года", — говорится в сообщении.

Пересечение границы Андреем Холодовым. Фото: Схеми

Отмечается, что Холодов находится с семьей за границей, в частности, на Кипре, где у него есть имение. Более того, нардеп пытается строить бизнес, ведь его жена является совладелицей салона красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене.

Семейное имение Андрея Холодова. Фото: Схеми

Салон красоты LA SALUTE Sport&Beauty. Фото: Схеми

По словам первого заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, ему не известно место нахождения Холодова.

"В 2023 году отпуска народному депутату Украины не предоставлялись, командировки за границу не оформлялись. Начиная с 21 января какие-либо выплаты ему не производились", — рассказали в Аппарате Верховной Рады.

Голосование Андрея Холодова в Верховной Раде. Фото: Схеми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники, которые во время войны выезжают на отдых за границу, будут уволены. По его словам, это справедливо.

Источник: t.me/cxemu

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подало в суд протокол о нарушении экс-замглавы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко. По данным проверки он использовал полномочия в личных целях. В свою очередь Тимошенко заявил, что будет отстаивать свою честь в суде.