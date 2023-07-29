"Халява" в елітних готелях і віза від друга: НАЗК взялося за Тимошенка, той погрожує судом

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час презентації. Фото: УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції подало в суд протокол про порушення ексзаступника очільника Офісу Президента України Кирила Тимошенка. За даними перевірки, він використовував повноваження в особистих цілях. Своєю чергою Тимошенко заявив, що відстоюватиме свою честь у суді.

Про це повідомляє НАЗК.

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"Під час перевірки НАЗК встановлено, що посадовець використовував повноваження у особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тимошенко надав дозвіл на виїзд за кордон підлеглому під приводом службового відрядження, але НАЗК встановило, що мета виїзду була приватним інтересом — оформлення віз для Тимошенка та його сина.

"Крім того, експосадовець протягом минулого року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", двічі з яких — разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тис. грн він не зміг. Влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тис. грн. Ще одним епізодом є вчинення ним дій в умовах реального конфлікту інтересів", — повідомляють у НАЗК.

НАЗК склало і направило до суду протокол про правопорушення Тимошенка на підставі зазначених фактів, але він не з’явився на запрошення. Він отримав офіційне запрошення на 15:00 28 липня 2023 року, проте не здійснив обіцянку з’явитися до агентства. Зазначається, що НАЗК надішле йому протокол для ознайомлення поштою.

Коментар Тимошенка

Своєю чергою Тимошенко прокоментував публікацію агенства, наголосивши, що "відповів на всі запити НАЗК і надав договори та чеки".

"Я відповів на всі запити й питання НАЗК більше ніж пів року тому. Надав усі договори, чеки й за прокат автомобіля, і за проживання в готелі восени минулого року. І тут, після пів року мовчання, за декілька годин НАЗК закінчує всі перевірки й вирішує не брати до уваги всі мої відповіді та документи. Ну значить зустрінемось у суді, і там я буду доводити свою правоту", — заявив Тимошенко в коментарі Українській правді.

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